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Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации. Таким образом, FDIC снизит расходы на 2,3% по сравнению с текущим годом... Таким образом, FDIC снизит расходы на 2,3% по сравнению с текущим годом... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно сегодня. Трейдеры оценивают статданные из Японии, а также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,7%, китайский Shanghai... Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,7%, китайский Shanghai... читать дальше

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Следующая рабочая неделя у россиян будет шестидневной, а после нее наступят десятидневные новогодние выходные, напомнили в Роструде. "Следующая рабочая неделя в РФ продлится шесть дней - с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Вариант длинной рабочей недели... "Следующая рабочая неделя в РФ продлится шесть дней - с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Вариант длинной рабочей недели... читать дальше

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В ноябре темпы роста японского экспорта резко замедлились на фоне ослабления спроса в азиатских странах, включая Китай. Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в... Согласно официальным данным, объем экспорта в прошлом месяце увеличился лишь на 0,1% относительно ноября прошлого года после скачка на 8,2% в... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря повысит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate), но при этом даст сигнал о готовности замедлить повышение стоимости кредитования в следующем году, прогнозируют экономисты... читать дальше

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Сегодня Европейская комиссия может одобрить скорректированный по итогам длительных консультаций с Брюсселем бюджет Италии на 2019 год, сообщают СМИ. Вчера вечером представитель министерства финансов Италии сообщил The Wall Street Journal, что принципиальная... Вчера вечером представитель министерства финансов Италии сообщил The Wall Street Journal, что принципиальная... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов американские фондовые индексы выросли, в ходе волатильной сессии во вторник значение Dow Jones Industrial Average колебалось от подъема более чем на 400 пунктов до снижения на 77 пунктов. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 82,66... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 82,66... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 105634,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 14351,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе вчерашних торгов на опасениях замедления роста мирового ВВП и ухудшения спроса на топливо. Вечером чёрное золото ускорило падение, при этом цена Brent обновила минимум с октября 2017 года, котировки опускались до $56,97 за... читать дальше

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В 2018 году сумма общих экономических потерь из-за природных и техногенных катастроф сократилась более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, с $350 млрд до $155 млрд, говорится в предварительном отчете швейцарской перестраховочной компании Swiss Re. Страховые выплаты... Страховые выплаты... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы Западной Европы снизились, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и ожидали заседаний ЦБ США, Японии и Великобритании. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,82% - до 340,46... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,82% - до 340,46... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 75,7761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,47 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 66,7454 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,46 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,84 пункта (0,375%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2350,29 пункта. Индекс РТС корректируется... Индекс РТС корректируется... читать дальше

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