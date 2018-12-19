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19 декабря 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,7761 руб.
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19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 75,7761 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,47 коп.
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