Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,7855 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,7855 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,605 руб., максимальный - 67,01 руб. Было заключено 11395 сделок. Объем торгов составил 60885,96 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,85 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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