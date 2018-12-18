Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,8862 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5458 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8862 руб.

Минимальный курс евро составил 75,69 руб., максимальный - 76,24 руб. Было заключено 3749 сделок. Объем торгов составил 21653,08 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,24 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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