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18 декабря 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6842 руб.
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18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6842 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,6909 руб. Было заключено 44 сделки. Объем торгов составил 152,51 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6838 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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