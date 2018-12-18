ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,6208 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 66,6208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,71 коп.

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Правительство Италии планирует понизить прогноз роста ВВП на 2019 год с 1,5% до 0,9% или 1, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, кабинет министров рассчитывает убедить Евросоюз в том, что его новый план расходов, а также оценки, на которых основан... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,1 пункта (0,725%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2342,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2344,4 (-0,62%) пункта,... читать дальше

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Прибыли европейских компаний могут показать нулевой рост в 2019 году в условиях серьезной рыночной неопределенности и повышенной волатильности, полагают эксперты Citi. Прогноз аналитиков предусматривает темпы увеличения прибылей компаний из индекса Stoxx Europe 600 на... Прогноз аналитиков предусматривает темпы увеличения прибылей компаний из индекса Stoxx Europe 600 на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 66,09/67,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи упал...

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Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности за ноябрь сократилась на 4,3%, или на 139 млн рублей, и на 1 декабря 2018 года, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства),... читать дальше

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В ноябре 2018 года цены производителей промышленных товаров выросли на 0,7% после повышения на 3,3% в октябре, на 1,3% в сентябре, на 0,2% - в августе, свидетельствуют предварительные данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За период с начала года рост цен составил... читать дальше

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Министерство финансов России 19 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26214 в объеме 10 млрд рублей, ОФЗ-ПД серии 26223 на сумму 10 млрд рублей, а также ОФЗ-ИН серии 52002 на сумму 5 млрд 130,6 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Минфина. Облигации... Облигации... читать дальше

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Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) одобрил сделку по слиянию операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp. объемом $26 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Владельцем 63% T-Mobile является германская Deutsche Telekom, а 85% бумаг Sprint... Владельцем 63% T-Mobile является германская Deutsche Telekom, а 85% бумаг Sprint... читать дальше

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Доллар США и евро усилили рост на "Московской бирже"; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине, отыгрывая совокупность негативных факторов, и прежде всего существенное падение на большинстве мировых бирж и снижение цен на нефть. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА",... Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА",... читать дальше

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Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит мораторий сроком на шесть месяцев на применение к чиновникам федерального закона о запрете на владение рядом иностранных активов, в случае, если активы получены в... читать дальше

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Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 5 по 12 декабря увеличилась на 0,6% - до 661,27 тыс. человек. За неделю снижение численности безработных произошло в 16 регионах. Наибольшее снижение безработицы наблюдалось в Адыгее, Севастополе,... читать дальше

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ОО "Самаратранснефть-терминал" (Самарская область, входит в ГК "Петронефть") установило ставку 3-го купона облигаций серий БО-03 и БО-05 на уровне 12% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Компания в декабре 2017 года завершила размещение 5-летних выпусков БО-03 и... Компания в декабре 2017 года завершила размещение 5-летних выпусков БО-03 и... читать дальше

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В среду, 19 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 14351,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В среду, 19 декабря, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 105634,20 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в РФ, высказываются за поэтапную отмену санкций ЕС, свидетельствуют данные опроса среди немецких предпринимателей, проведенного Российско-Германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом немецкой экономики. "52%... "52%... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5458 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8862 руб. Минимальный курс евро составил 75,69 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 75,69 руб., максимальный -... читать дальше

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