Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,5317 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 819 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5317 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,4225 руб., максимальный - 66,7125 руб. Было заключено 10979 сделок. Объем торгов составил 66697,79 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,5675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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