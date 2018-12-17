Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,3404 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2362 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3404 руб.

Минимальный курс евро составил 75,2275 руб., максимальный - 75,5075 руб. Было заключено 3140 сделок. Объем торгов составил 14875,89 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,485 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.