ЦБ РФ установил курс евро с 18 декабря в размере 75,3814 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 75,3814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,76 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5941 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4535 руб. Минимальный курс евро составил 75,2475 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,2475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6458 руб. Минимальный курс юаня составил 9,63 руб., максимальный - 9,6803... Минимальный курс юаня составил 9,63 руб., максимальный - 9,6803... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению на торгах в понедельник на сигналах о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к 18:45 мск на $0,68 (1,27%) - до $50,52... Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к 18:45 мск на $0,68 (1,27%) - до $50,52... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе. В понедельник выросла фондовая Азия (Япония прибавила 0,6%, Китай подрос на 0,2%). Поддержку рынкам Азии оказало заявление Государственного статистического управления КНР о том, что экономические показатели "остаются в... В понедельник выросла фондовая Азия (Япония прибавила 0,6%, Китай подрос на 0,2%). Поддержку рынкам Азии оказало заявление Государственного статистического управления КНР о том, что экономические показатели "остаются в... читать дальше

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Эксперимент по маркировке чёрной икры может пройти в 2019 году, считает замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "Правительство определилось с подходами, как это будет выглядеть, кто за что будет отвечать. Мы встречались с ЦРПТ (Центр... "Правительство определилось с подходами, как это будет выглядеть, кто за что будет отвечать. Мы встречались с ЦРПТ (Центр... читать дальше

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Возобновление ЦБ покупок валюты с 15 января в рамках бюджетного правила в полном объеме не приведет к ослаблению рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин "Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас... "Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас... читать дальше

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Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября, сообщает "Интерфакс". "Ранее сегодня я встречался... "Ранее сегодня я встречался... читать дальше

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Росрыболовство не ожидает роста цен на рыбу. "Если сейчас говорить о текущей ситуации, то потребительские цены в целом находятся на уровне прошлого года", - заявил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в понедельник,... "Если сейчас говорить о текущей ситуации, то потребительские цены в целом находятся на уровне прошлого года", - заявил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в понедельник,... читать дальше

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В дни грядущих новогодних каникул в России будет выполнено на 10% больше чартерных рейсов, чем годом ранее, сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР). В понедельник в Росавиации состоялось заседание рабочей группы по выдаче разрешений на чартерные рейсы российским... В понедельник в Росавиации состоялось заседание рабочей группы по выдаче разрешений на чартерные рейсы российским... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин признал, что государство пока бессильно навести порядок в сфере защиты лесов, эта область очень криминализирована. "Вынужден признать, что действия государства в этой сфере, в сфере защиты лесов в данном случае, неэффективны, не удается... "Вынужден признать, что действия государства в этой сфере, в сфере защиты лесов в данном случае, неэффективны, не удается... читать дальше

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Спрос на аренду элитного жилья в Москве увеличился на 32% в 2018 году, сообщили "Интерфаксу" в компании Savills. Аналитики отмечают, что почти каждый месяц 2018 года был успешнее аналогичного месяца прошлого года по количеству поступающих запросов на аренду. Аналитики отмечают, что почти каждый месяц 2018 года был успешнее аналогичного месяца прошлого года по количеству поступающих запросов на аренду. По... По... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник вслед за падением на прошлой неделе, после которого все три основных индекса вступили в фазу коррекции. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 17 декабря понизился на 212,53... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 17 декабря понизился на 212,53... читать дальше

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Объем добычи углеводородов "Газпром нефти" по итогам 2018 года, как ожидается, вырастет на 3,4% по сравнению с прошлым годом - до 92,8 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания по итогам заседания совета директоров, рассмотревшего итоги уходящего года и планы на... читать дальше

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Рост добычи сланцевой нефти из Пермского бассейна США в 2019 году составит лишь 650 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1 млн б/с, достигнутых в 2018 году, пишут эксперты Wood Mackenzie. Причиной более скромного роста будут проблемы с отсутствием наземной... Причиной более скромного роста будут проблемы с отсутствием наземной... читать дальше

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Росстат уточнил данные по сбору зерновых и зернобобовых культур в России по итогам 2017 года. Урожай в весе после доработки в прошлом году составил 135,539 млн тонн. Предыдущая оценка составляла 135,4 млн тонн. Предыдущая оценка составляла 135,4 млн тонн. По данным Росстата, урожай озимых в 2017 году... По данным Росстата, урожай озимых в 2017 году... читать дальше

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