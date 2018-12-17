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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара с 15 декабря в размере 66,4337 руб.
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В ноябре рост промпроизводства замедлился до 2,4%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2,4% после 3,7% в октябре. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 3,2%. Промпроизводство со снятой сезонностью снизилось на 0,4%
 
В России темпы потенциального роста могут быть выше ожидаемых ВБ
Всемирный банк (ВБ) в своем Докладе об экономике России прогнозирует на 2018-2020 годы скромные перспективы экономического роста в 1,5-1,8%. Но, как отмечаетсся в статье главного экономиста ВБ по России Апурва Сангхи, годовые темпы - обманчивый...
 
Нехватка акцизных марок грозит перебоями с поставками алкоголя в РФ
Импортеры предупредили о перебоях с поставками импортного алкоголя перед Новым годом. Они не могут ввезти необходимое количество спиртного в Россию, так как им недостает акцизных марок, сообщил руководитель Союза импортеров алкогольной продукции...
 
Туристам ограничат шопинг за рубежом
Порог беспошлинного провоза товаров для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снижен втрое — с 1500 евро до 500 евро. С начала года будет действовать и более...
 
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17 декабря 2018 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара с 15 декабря в размере 66,4337 руб.

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17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 66,4337 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,87 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
17 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,5941 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5941 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,4535 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2564 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4535 руб.

Минимальный курс евро составил 75,2475 руб.,...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6458 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6458 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,63 руб., максимальный - 9,6803...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:58
Цены на нефть перешли к снижению на сигналах роста запасов в Кушинге, WTI теряет 1,3%
Цены на нефть перешли к снижению на торгах в понедельник на сигналах о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к 18:45 мск на $0,68 (1,27%) - до $50,52...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:58
Индексы МосБиржи и РТС снизились почти на 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе.

В понедельник выросла фондовая Азия (Япония прибавила 0,6%, Китай подрос на 0,2%). Поддержку рынкам Азии оказало заявление Государственного статистического управления КНР о том, что экономические показатели "остаются в...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:53
Эксперимент по маркировке чёрной икры может пройти в 2019 г.
Эксперимент по маркировке чёрной икры может пройти в 2019 году, считает замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Правительство определилось с подходами, как это будет выглядеть, кто за что будет отвечать. Мы встречались с ЦРПТ (Центр...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:48
Орешкин не ожидает ослабления рубля в январе при возобновлении ЦБ валютных покупок
Возобновление ЦБ покупок валюты с 15 января в рамках бюджетного правила в полном объеме не приведет к ослаблению рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин

"Это возвращение к business as usual. И сейчас из-за существенно снизившихся цен на нефть у нас...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:45
Запад введет против РФ санкции из-за керченского инцидента - Волкер
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил убеждение в том, что Запад в ближайшие два месяца введет дополнительные санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября, сообщает "Интерфакс".

"Ранее сегодня я встречался...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:38
Росрыболовство: никаких скачков цен на рыбу не ожидается
Росрыболовство не ожидает роста цен на рыбу.

"Если сейчас говорить о текущей ситуации, то потребительские цены в целом находятся на уровне прошлого года", - заявил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в понедельник,...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:32
АТОР прогнозирует рост количества новогодних чартерных рейсов из аэропортов РФ на 10%
В дни грядущих новогодних каникул в России будет выполнено на 10% больше чартерных рейсов, чем годом ранее, сообщила ассоциация туроператоров России (АТОР).

В понедельник в Росавиации состоялось заседание рабочей группы по выдаче разрешений на чартерные рейсы российским...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:23
Лесной вопрос в РФ чрезвычайно криминализирован - Путин
Президент РФ Владимир Путин признал, что государство пока бессильно навести порядок в сфере защиты лесов, эта область очень криминализирована.

"Вынужден признать, что действия государства в этой сфере, в сфере защиты лесов в данном случае, неэффективны, не удается...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:14
Спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 32%
Спрос на аренду элитного жилья в Москве увеличился на 32% в 2018 году, сообщили "Интерфаксу" в компании Savills.

Аналитики отмечают, что почти каждый месяц 2018 года был успешнее аналогичного месяца прошлого года по количеству поступающих запросов на аренду.

По...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 18:05
Американские индексы снижаются в начале торгов в понедельник
Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник вслед за падением на прошлой неделе, после которого все три основных индекса вступили в фазу коррекции.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 17 декабря понизился на 212,53...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 17:59
"Газпром нефть" в 2019 г. планирует рост capex на 7%
Объем добычи углеводородов "Газпром нефти" по итогам 2018 года, как ожидается, вырастет на 3,4% по сравнению с прошлым годом - до 92,8 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания по итогам заседания совета директоров, рассмотревшего итоги уходящего года и планы на...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 17:50
Эксперты Woodmac ожидают замедления роста сланцевой нефтедобычи в США в 2019 г.
Рост добычи сланцевой нефти из Пермского бассейна США в 2019 году составит лишь 650 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 1 млн б/с, достигнутых в 2018 году, пишут эксперты Wood Mackenzie.

Причиной более скромного роста будут проблемы с отсутствием наземной...    читать дальше
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17 декабря 2018 года 17:39
Росстат пересчитал урожай зерна в РФ в 2017 г: - 135,5 млн тонн с учетом результатов сельхозпереписи
Росстат уточнил данные по сбору зерновых и зернобобовых культур в России по итогам 2017 года. Урожай в весе после доработки в прошлом году составил 135,539 млн тонн.

Предыдущая оценка составляла 135,4 млн тонн.

По данным Росстата, урожай озимых в 2017 году...    читать дальше
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