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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4468 руб.
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14 декабря 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4468 руб.

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14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4468 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,2 руб., максимальный - 66,755 руб. Было заключено 12905 сделок. Объем торгов составил 68883,61 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,715 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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