Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,1042 руб.

14 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1042 руб.

Минимальный курс евро составил 74,78 руб., максимальный - 75,89 руб. Было заключено 4835 сделок. Объем торгов составил 20549,78 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,9725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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