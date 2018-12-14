ЦБ РФ установил курс евро с 15 декабря в размере 75,389 руб.

14 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 декабря, составляет 75,389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,26 коп.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что в России необходимо принимать специальный закон о регулятивной "песочнице", так как действующие методы работы носят больше дискуссионный, а не практический характер. "Сейчас появилось понимание,... "Сейчас появилось понимание,... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в ноябре 2018 года увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики в среднем ожидали подъема показателя на 0,3%. Динамика за октябрь была пересмотрена в... Динамика за октябрь была пересмотрена в... читать дальше

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Евростат опубликовал сведения о фактическом индивидуальном потреблении на душу населения (Actual Individual Consumption per capita) и о состоянии ВВП на душу населения (GDP per capita) в странах Европейского Союза в 2017 году. Средний уровень по 28 странам ЕС берется за... Средний уровень по 28 странам ЕС берется за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1322 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4468 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,2 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 66,2 руб.,... читать дальше

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Банк России сохраняет оценку долгосрочной равновесной ключевой ставки на уровне 6-7%, заявила на брифинге в пятницу председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Оценку нашей долгосрочной нейтральной ставки мы не меняли", - сказала Э.Набиуллина, отметив, что "нейтральная... "Оценку нашей долгосрочной нейтральной ставки мы не меняли", - сказала Э.Набиуллина, отметив, что "нейтральная... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 17.12 по 23.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В ноябре розничные продажи в США увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, подъем за который был пересмотрен с 0,8% до 1,1%, свидетельствуют данные Минторга страны. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение розничных продаж в ноябре на... Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение розничных продаж в ноябре на... читать дальше

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В воскресенье, 23 декабря, в Японии праздник - День рождения Императора. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Затраты на почасовую оплату труда в еврозоне в 3-м квартале 2018 года выросли на 2,5% в годовом выражении после роста на 2,3% во 2-м квартале, свидетельствуют данные Евростата. Годовой темп роста заработной платы ускорился до 2,4% с 2,1% в предыдущем квартале. Другие... Годовой темп роста заработной платы ускорился до 2,4% с 2,1% в предыдущем квартале. Другие... читать дальше

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К "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") утвердила параметры программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет. На данный... На данный... читать дальше

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ЦБ РФ понизил прогноз по кредитованию экономики на 2018 год на 1 процентный пункт (п.п.), на 2019-2021 годы прогноз сохранил, сообщила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается темпов кредитования экономики, небольшая коррекция на 2018 год... "Что касается темпов кредитования экономики, небольшая коррекция на 2018 год... читать дальше

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Уровень вакантных должностей в еврозоне в третьем квартале составил 2,1% как и в первом и втором кварталах, свидетельствуют данные Евростата. В 28 странах ЕС доля вакантных должностей в третьем квартале также менялась в этом году и составила 2,2%. Доля вакантных... Доля вакантных... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 93 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15 по 21 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на...

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Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП страны на 2018 год с 3,9% до 4,7%, на следующий год - с 3% до 3,6% (по сезонно и календарно не выровненным данным), сообщила заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса журналистам. Прогноз роста экономики по сезонно и... Прогноз роста экономики по сезонно и... читать дальше

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