Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -68,3 млрд руб.

14 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -68,3 млрд руб.

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Мировые продажи смартфонов продолжат снижение в 2018 году перед слабым восстановлением в 2019 году и дальнейшим ростом, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC). В 2018 году поставки снизятся на 3%, до 1,42 млрд устройств против 1,47... В 2018 году поставки снизятся на 3%, до 1,42 млрд устройств против 1,47... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 712 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3935... читать дальше

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В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,3935 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 15,85 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта... По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 15,85 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,87 пункта (0,415%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2368,63 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,15 пункта (0,545%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,15 пункта (0,545%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона субординированных бессрочных облигаций серии 11В1 объемом $50 млн в размере 9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ориентир ставки 1-го купона также составлял 9% годовых. Ориентиру соответствует... Ориентир ставки 1-го купона также составлял 9% годовых. Ориентиру соответствует... читать дальше

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Банк России 13 декабря зарегистрировал жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"), размещаемые в рамках программы серии АИЖК-002, объемом 5 млрд 215,062 млн рублей, говорится в сообщении... читать дальше

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Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Рунэтбанка" (рег. № 2829, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия у "Рунэтбанка" аннулирована Банком России в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении... Лицензия у "Рунэтбанка" аннулирована Банком России в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на понижательном тренде на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили четверг небольшим снижением, инвесторы отреагировали на итоги заседания... Фондовые индексы крупнейших экономик Западной Европы завершили четверг небольшим снижением, инвесторы отреагировали на итоги заседания... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,61/67,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в этом году экспорт несырьевой продукции лесопромышленного комплекса РФ составит примерно $11,5 млрд. Рост показателя оценивается в 17%. Такую динамику, по словам министра, обеспечили, в частности, экспортные... Рост показателя оценивается в 17%. Такую динамику, по словам министра, обеспечили, в частности, экспортные... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -68,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Сбербанк присоединился к проекту ЦБ РФ по удаленной идентификации клиентов и запускает сбор биометрических данных для единой биометрической системы (ЕБС) единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), говорится в сообщении банка. Предполагается, что до конца года... Предполагается, что до конца года... читать дальше

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Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в октябре-декабре не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после снижения по итогам трех квартала подряд. Значение индикатора осталось... Значение индикатора осталось... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США повышается, а евро продолжает дешеветь на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Его глава Марио Драги заявил, что хотя сейчас "риски для роста экономики в целом остаются сбалансированными", они... Его глава Марио Драги заявил, что хотя сейчас "риски для роста экономики в целом остаются сбалансированными", они... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 декабря составили по Российской Федерации 2815,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2433,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Законопроект о доработке Налогового кодекса (НК) РФ в части администрирования индивидуальных предпринимателей (ИП) и имущественных налогов физических лиц внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы - группа депутатов во... Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы - группа депутатов во... читать дальше

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