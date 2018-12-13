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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6525 руб.
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13 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6525 руб.
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13 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6525 руб. Минимальный курс юаня составил 9,62 руб., максимальный - 9,6676 руб. Было заключено 99 сделок. Объем торгов составил 382,43 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,63 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.13 декабря 2018 года 19:25
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.13 декабря 2018 года 19:15
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.13 декабря 2018 года 19:15
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Канцлер Австрии Себастиан Курц, лидер ФРГ Ангела Меркель и премьер Нидерландов Марк Рютте заявили, что не видят возможности внести изменения в соглашение о выходе Британии из ЕС на проходящем в Брюсселе Европейском совете. "Соглашение, которое у нас есть, хорошее. Я думаю, что... читать дальше
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Вопрос возможного снижения цены на газ для Белоруссии не обсуждался на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. "Нет, не обсуждали" - ответил он на вопрос, затрагивалась ли тема снижения цены... читать дальше
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