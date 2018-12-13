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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 14 декабря в размере 75,2168 руб.
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Оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале повышена до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%. Предварительные данные указывали на повышение экономики на 1,3% и 1,5%, соответственно
 
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13 декабря 2018 года 13:18

ЦБ РФ установил курс евро с 14 декабря в размере 75,2168 руб.

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13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 75,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
13 декабря 2018 года 13:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 66,4225 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 66,4225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился.

Это автоматическое сообщение.
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13 декабря 2018 года 13:18
ЦБ РФ установил курс евро с 14 декабря в размере 75,2168 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 75,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс не изменился.

Это автоматическое сообщение.
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13 декабря 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 13 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,58 пункта (0,024%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2370,93 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2379,17 (+0,37%) пункта, минимальное - 2362,71...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 13:12
Фондовые рынки Европы торгуются без единой динамики
Фондовые индексы Западной Европы меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов. В число главных событий дня войдут заседания ряда центробанков региона, включая ЕЦБ. Италия, власти которой пошли на уступки Евросоюзу, радует инвесторов самым быстрым ростом среди...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 67,0442 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 декабря по 13 декабря) - 67,0442 руб. за доллар, максимальное значение - 67,7683 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,72 руб.

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13 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,95/66,81 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,95/66,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 7 коп., средний...
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13 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,58/67,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,58/67,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...
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13 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,77/76,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,77/76,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на 2...
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13 декабря 2018 года 13:02
Ставка 10-го купона облигаций ГТЛК серии 001Р-01 установлена в размере 9,54%
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) определила ставку 10-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,54% годовых, говорится в сообщении эмитента.

ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций в...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:57
Потери белорусского бюджета в 2019 году из-за налогового маневра в РФ оцениваются в $300 млн
Министерство финансов Беларуси оценивает потери бюджета страны в 2019 году на уровне 630 млн беллорусских рублей (чуть более $300 млн) из-за начала реализации в РФ налогового маневра

"Суммарно бюджетные потери ( из-за налогового маневра) составляют 630 млн белорусских...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:45
Во втором чтении принят законопроект, освобождающий банки с базовой лицензией от составления отчетности по МСФО
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, по которому банки с базовой лицензией освобождаются от составления финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (МСФО). Проект закона был внесен в марте главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:35
Госбюджет Грузии на 2019 г. принят с профицитом в 1,9% ВВП
Парламент Грузии в четверг утвердил окончательную версию проекта государственного бюджета страны на 2019 год с профицитом 846,6 млн лари ($318,3 млн по текущему курсу), или 1,9% ВВП.

Как заявил министр финансов Иванэ Мачавариани, параметры госбюджета рассчитаны, исходя...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:26
Samsung закрывает одно из китайских предприятий по выпуску смартфонов
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. планирует закрыть предприятие по выпуску смартфонов в китайском Тяньцзине до 31 декабря текущего года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Samsung.

Порядка 2000 служащих...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:17
МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом и следующем годах
МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах -1,3 млн б/с и 1,4 млн б/с соответственно, говорится в отчете агентства.

МЭА ожидает, что добыча нефти в странах не-ОПЕК в следующем году вырастет на 1,5 млн б/с, при этом ОПЕК необходимо добывать в среднем...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:09
Хлеб в РФ подорожал с начала года на 4%
Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, по данным на конец ноября, выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм с 45,67 рубля за килограмм в январе, сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). От...    читать дальше
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13 декабря 2018 года 12:01
АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ серии 001Р-03Р рейтинг "AA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 13 декабря присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
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