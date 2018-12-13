Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2858,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1563,69 млрд руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 декабря составили по Российской Федерации 2858,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2485,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2360,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1986,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 декабря составили 1563,69 млрд руб. против 1484,09846 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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