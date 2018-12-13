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13 декабря 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 75,2168 руб.
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13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 декабря, составляет 75,2168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 40,29 коп.
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12 декабря 2018 года 20:07
О "Открытие холдинг" 11 декабря провело общее собрание владельцев облигаций серии БО-05, говорится в сообщении эмитента. Держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:57
Совкомбанк установил ставку 12-16-го купонов облигаций 2-й серии в размере 7,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 8-летние облигации объемом 2 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка текущего купона - 7,75% годовых. По бондам 25 декабря... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,91 пункта (0,999%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2370,35 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 декабря снизилась на 0,57% и составила 40204,274 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40204,274 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 230,823 млрд руб., или на...
.12 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,3592 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3592 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6434 руб. Минимальный курс юаня составил 9,62 руб., максимальный - 9,6637... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2542 руб. Минимальный курс евро составил 75,08 руб.,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:00
Рынок акций РФ остался в среду под давлением продавцов из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток 2". Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2"... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:56
В 2019 году участники Великой отечественной войны ежемесячно будут получать 44 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату. В 2019 году этот размер составит 44 тысячи рублей для... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:54
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) серии БО-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-10027-R. Облигации... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:54
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "СофтЛайн трейд" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-45848-H-001P. Облигации сроком... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:52
Российская Конституция является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:47
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Таким образом, показатель... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:38
На кризис в районе Азовского моря Европейский совет, который собирается 13-14 декабря в Брюсселе, отреагирует очередным продлением экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности. "Что касается... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 30 ноября по 7 декабря на 1208 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2087 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1208 тыс. баррелей - до 441,954 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2087 тыс. баррелей и составили 228,337 млн баррелей,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:28
VW отзывает в РФ 7,1 тыс. автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5 из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 7,095 тыс. автомобилей Audi моделей A4, А5, А6, Q5. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные с 2012 по 2017... читать дальше
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