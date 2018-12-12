Запасы нефти в США упали за период с 30 ноября по 7 декабря на 1208 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2087 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 3500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2250 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1850 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 2087 тыс. баррелей и составили 228,337 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

12 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1208 тыс. баррелей - до 441,954 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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