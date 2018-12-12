Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4039 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4039 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,1125 руб., максимальный - 66,52 руб. Было заключено 9816 сделок. Объем торгов составил 42490,84 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,1875 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.