Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6361 руб.

12 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6361 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,63 руб., максимальный - 9,6523 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 121,5 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6523 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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