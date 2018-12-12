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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 465,3 млрд руб.
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12 декабря 2018 года 10:35
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 465,3 млрд руб.
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12 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 465,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 12,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.12 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,3592 руб.
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2542 руб. Минимальный курс евро составил 75,08 руб.,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 19:00
Рынок акций РФ остался в среду под давлением продавцов из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток 2". Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2"... читать дальше
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В 2019 году участники Великой отечественной войны ежемесячно будут получать 44 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату. В 2019 году этот размер составит 44 тысячи рублей для... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) серии БО-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-10027-R. Облигации... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "СофтЛайн трейд" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B02-02-45848-H-001P. Облигации сроком... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:52
Российская Конституция является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая... читать дальше
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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). Таким образом, показатель... читать дальше
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.12 декабря 2018 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 30 ноября по 7 декабря на 1208 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2087 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1208 тыс. баррелей - до 441,954 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2087 тыс. баррелей и составили 228,337 млн баррелей,... читать дальше
.12 декабря 2018 года 18:28
VW отзывает в РФ 7,1 тыс. автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5 из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости
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.12 декабря 2018 года 18:14
Американские фондовые индексы растут в среду благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшим оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Индекс Dow Jones Industrial Average к... читать дальше
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