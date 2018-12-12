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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,5022 руб.
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Оценка роста ВВП РФ в 3-м квартале повышена до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале до 1,5%, в январе-сентябре - до 1,6%. Предварительные данные указывали на повышение экономики на 1,3% и 1,5%, соответственно
 
Ритейлеры не планируют менять цены в начале 2019 года
Торговые сети намерены удержать цены в начале года и не повышать их из-за предстоящего роста НДС. Поставщики уже получили от ритейлеров письменные уведомления, пишут "Известия", ссылаясь на документы. Так, федеральная сеть Billa (150 магазинов по...
 
Вложения средств ФНБ обернулись убытками
Вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018 года принесли убытки. Как говорится в ноябрьском бюллетене Счетной палаты, деньги ФНБ, которые были вложены за указанный период в...
 
СНТ придется отказаться от наличных расчетов
С 1 января 2019 года вступит в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества…" (217-ФЗ), который обязывает садовые товарищества открыть счет в банке и вести расчеты безналичным способом. Передача наличных денег на руки председателю...
 
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12 декабря 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,5022 руб.

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12 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 66,5022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,06 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 декабря 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 декабря снизилась на 0,57% и составила 40204,274 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 40204,274 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 230,823 млрд руб., или на...
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12 декабря 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,3592 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 557 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3592 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6434 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6434 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,62 руб., максимальный - 9,6637...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 75,2542 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,2542 руб.

Минимальный курс евро составил 75,08 руб.,...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 19:00
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ остался в среду под давлением продавцов из-за геополитической напряженности вокруг газопровода "Северный поток 2".

Палата представителей Конгресса США полным составом одобрила резолюцию, в которой выразила несогласие с газопроводом "Северный поток 2"...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:56
Ветераны ВОВ в 2019 году ежемесячно будут получать 44 тыс. рублей - Голикова (уточненный вариант)
В 2019 году участники Великой отечественной войны ежемесячно будут получать 44 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату. В 2019 году этот размер составит 44 тысячи рублей для...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:54
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Инвестторгстроя" объемом 1 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) серии БО-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-10027-R.

Облигации...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:54
Мосбиржа зарегистрировала облигации "СофтЛайн трейд" на 1 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "СофтЛайн трейд" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-45848-H-001P.

Облигации сроком...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:52
Путин: Конституция РФ - живой развивающийся организм
Российская Конституция является развивающимся правовым механизмом, а не закостенелой конструкцией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:47
В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Таким образом, показатель...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:38
ЕС отреагирует на действия РФ в Азовском море продлением санкций на 6 месяцев - источник
На кризис в районе Азовского моря Европейский совет, который собирается 13-14 декабря в Брюсселе, отреагирует очередным продлением экономических санкций, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Что касается...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:32
Запасы нефти в США упали за период с 30 ноября по 7 декабря на 1208 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2087 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1208 тыс. баррелей - до 441,954 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 2087 тыс. баррелей и составили 228,337 млн баррелей,...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:28
VW отзывает в РФ 7,1 тыс. автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5 из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen AG ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 7,095 тыс. автомобилей Audi моделей A4, А5, А6, Q5.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные с 2012 по 2017...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:21
"Транспортная концессионная компания" завершила размещение облигаций "А4"
ООО "Транспортная концессионная компания" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7%...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:20
ЕАБР начал переговоры о расчетах в нацвалютах через его систему с нацбанками ЕАЭС, у ЦБ РФ возникли вопросы
Евразийский банк развития (ЕАБР) начал переговоры с национальными банками стран ЕАЭС по расширению использования его расчетно-клиринговой системы для проведения операций в нацвалютах, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, статс-секретарь банка Андрей Крайний.

"Банк...    читать дальше
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12 декабря 2018 года 18:14
Фондовый рынок США растет в начале торгов
Американские фондовые индексы растут в среду благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа по делу топ-менеджера Huawei, поддержавшим оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Индекс Dow Jones Industrial Average к...    читать дальше
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