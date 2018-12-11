Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря

11 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2668,88 (+13,55) руб./грамм; на серебро - 31,07 (+0,22) руб./грамм; на платину - 1667,71 (-8,38) руб./грамм; на палладий - 2651,24 (+52,99) руб./грамм.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,58 пункта (0,108%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2394,26 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку "Ак Барс" (Казань) кредитный рейтинг "A-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля и позицией по капиталу,... "Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля и позицией по капиталу,... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 40435,097 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 263,904 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1976 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,5196 руб. Минимальный курс евро составил 75,2 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,2 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4097 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6287 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6041 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,6041 руб., максимальный -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги слабым снижением, несмотря на рост нефтяных цен и улучшение настроений на внешних фондовых площадках. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник (Япония просела на... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник (Япония просела на... читать дальше

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Власти Великобритании не приостановили программу по выдаче инвестиционных виз для обеспеченных инвесторов, несмотря на обещания МВД страны, сообщает издание The Independent. "Программа "Виза инвестора 1-го уровня" сейчас не приостановлена, однако мы сохраняем приверженность... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Волгоградской области на уровне "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг облигаций области также подтвержден на уровне... Рейтинг облигаций области также подтвержден на уровне... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует к 2021 году существенно расширить сеть атташе по сельскому хозяйству за рубежом. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, об этом было заявлено на совещании с торговыми представителями России за рубежом, которое провели сегодня главы Минсельхоза Дмитрий... читать дальше

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий полное раскрытие информации о намерениях кредиторов и должников обратиться в суд с заявлением о банкротстве, об исполнительном производстве и об обременениях на имущество. Ранее на протяжении 2018 года... читать дальше

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"НОВАТЭК" в 2018 и 2019 годах сохранит добычу жидких углеводородов (нефти и конденсата) на уровне 2017 года, сказал журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Мы и по этому году по жидким идем (конденсат и нефть) в нули по отношению к прошлому году и подразумеваем примерно... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов. Участники рынка надеются на успех американо-китайских переговоров о торговле. В число лидеров роста входят автомобилестроительные и технологические компании. Подъем цен на нефть и данные о динамике цен производителей... читать дальше

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Цены на зерно в России на минувшей неделе резко пошли вверх. Как сообщили "Интерфаксу" в компании "ПроЗерно", начало декабря отмечено активным движением конъюнктуры российского зернового рынка. "Практически все зерновые товары весьма уверенно дорожали, кроме фуражного ячменя и... читать дальше

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Совкомбанк в рамках оферты выкупил 4 млн 234,870 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 42,3% выпуска бондов... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 42,3% выпуска бондов... читать дальше

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Обязательную реструктуризацию ипотеки для должников в трудной жизненной ситуации лучше закрепить в виде рекомендаций ЦБ РФ, а не обязательного для исполнения закона, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Мне кажется, что здесь было бы лучше, если бы это был не закон, а ЦБ,... читать дальше

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