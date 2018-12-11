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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря
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11 декабря 2018 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 декабря

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11 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2668,88 (+13,55) руб./грамм; на серебро - 31,07 (+0,22) руб./грамм; на платину - 1667,71 (-8,38) руб./грамм; на палладий - 2651,24 (+52,99) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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