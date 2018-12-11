ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 декабря в размере 66,5022 руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 66,5022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,06 коп.

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В США Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) может возглавить советник вице-президента по экономике Марк Калабрия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. FHFA - главный регулятор ипотечного рынка США и двух ипотечных... FHFA - главный регулятор ипотечного рынка США и двух ипотечных... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Инвесторы реагировали на корпоративные новости и следили за ходом переговоров США и Китая по торговым вопросам. Японский индекс Nikkei 225 снизился на... Японский индекс Nikkei 225 снизился на... читать дальше

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Турагентства, сотрудничающие с туроператором "Жемчужная река", аннулируют забронированные туры после остановки полетных программ "ИрАэро" на китайский остров Хайнань, компания, в свою очередь, выставляет им штрафы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского... читать дальше

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Принятый недавно на ближайшие три года профицитный бюджет нацелен на прорыв в экономике страны, но темпы ее роста должны быть выше, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Да, темпы роста не те, которые обеспечили бы нам прорывное развитие", - сказал В.Володин в... "Да, темпы роста не те, которые обеспечили бы нам прорывное развитие", - сказал В.Володин в... читать дальше

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ЦБ РФ во вторник разместил 16-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-16-22BR1-8) в объеме 215,5 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 500 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 215,5 млрд... Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 500 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 215,5 млрд... читать дальше

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ЦБ РФ во вторник разместил 15-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-15-22BR1-8) в объеме 165,6 млрд рублей, сообщается на сайте биржи. Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 215 млрд 318 млн рублей. Спрос по номиналу составил 165,6 млрд... Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 215 млрд 318 млн рублей. Спрос по номиналу составил 165,6 млрд... читать дальше

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Рынки акций стран Западной Европы открылись в зеленой зоне. Инвесторы оценивают статданные и новости о переговорах между США и Китаем. Как сообщалось, в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР... Как сообщалось, в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР... читать дальше

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Компании "Полюс" и Polymetal по итогам 9 месяцев 2018 года улучшили позиции в рейтинге мировых золотодобытчиков. "Крупнейшие российские золотодобывающие компании значительно улучшили свои показатели в табели о рангах среди ведущих мировых компаний. Так, компании ПАО... "Крупнейшие российские золотодобывающие компании значительно улучшили свои показатели в табели о рангах среди ведущих мировых компаний. Так, компании ПАО... читать дальше

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Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзовет с китайского рынка 1621 автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении, отвечающем за работу люка на крыше, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР. Эта кампания затрагивает 1501 автомобиль... Эта кампания затрагивает 1501 автомобиль... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 66,5022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Более четырех миллиардов компьютерных атак на российскую критическую инфраструктуру было выявлено в текущем году средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА), заявил замдиректора Национального координационного центра по... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 75,6197 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям 4-й серии объемом 5 млрд рублей и сократил общее количество купонов этого выпуска, говорится в материалах эмитента. В частности, 20-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный... В частности, 20-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) базирующейся на Кипре компании Delance Limited Rolf, холдинговой компании OOO "Рольф", российского импортера и продавца автомобилей, на... читать дальше

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в декабре 2018 года вырос до минус 17,5 с минус 24,1 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Аналитики ожидали снижение... Аналитики ожидали снижение... читать дальше

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Даже в случае плохого года на рынке акций США, исторически Уолл-стрит с надеждой смотрит на декабрь в ожидании "ралли Санта-Клауса", и эти ожидания оправданы, пишет The Financial Times. С 1950 года на декабрь никогда не приходилось самое сильное месячное падение индекса... С 1950 года на декабрь никогда не приходилось самое сильное месячное падение индекса... читать дальше

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