Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2347,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1494,58 млрд руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 декабря составили по Российской Федерации 2347,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1974,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2516,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2124,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 декабря составили 1494,58 млрд руб. против 1479,81916 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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