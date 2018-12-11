11 декабря 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Ноябрь 2018
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Октябрь 2018
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Октябрь 2018
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Октябрь 2018
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Декабрь 2018
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Декабрь 2018
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Ноябрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2018 года 14:30
В США Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) может возглавить советник вице-президента по экономике Марк Калабрия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
FHFA - главный регулятор ипотечного рынка США и двух ипотечных... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:25
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Инвесторы реагировали на корпоративные новости и следили за ходом переговоров США и Китая по торговым вопросам.
Японский индекс Nikkei 225 снизился на... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:22
Турагентства, сотрудничающие с туроператором "Жемчужная река", аннулируют забронированные туры после остановки полетных программ "ИрАэро" на китайский остров Хайнань, компания, в свою очередь, выставляет им штрафы, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:14
Принятый недавно на ближайшие три года профицитный бюджет нацелен на прорыв в экономике страны, но темпы ее роста должны быть выше, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Да, темпы роста не те, которые обеспечили бы нам прорывное развитие", - сказал В.Володин в... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:10
ЦБ РФ во вторник разместил 16-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-16-22BR1-8) в объеме 215,5 млрд рублей, сообщается на сайте биржи.
Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 500 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 215,5 млрд... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:07
ЦБ РФ во вторник разместил 15-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-15-22BR1-8) в объеме 165,6 млрд рублей, сообщается на сайте биржи.
Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 215 млрд 318 млн рублей. Спрос по номиналу составил 165,6 млрд... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:07
Рынки акций стран Западной Европы открылись в зеленой зоне. Инвесторы оценивают статданные и новости о переговорах между США и Китаем.
Как сообщалось, в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР... читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:00
Компании "Полюс" и Polymetal по итогам 9 месяцев 2018 года улучшили позиции в рейтинге мировых золотодобытчиков.
"Крупнейшие российские золотодобывающие компании значительно улучшили свои показатели в табели о рангах среди ведущих мировых компаний. Так, компании ПАО... читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:51
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзовет с китайского рынка 1621 автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении, отвечающем за работу люка на крыше, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.
Эта кампания затрагивает 1501 автомобиль... читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:43
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 66,5022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,06 коп.
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2018 года 13:43
Более четырех миллиардов компьютерных атак на российскую критическую инфраструктуру было выявлено в текущем году средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА), заявил замдиректора Национального координационного центра по... читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:43
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 75,6197 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,78 коп.
Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2018 года 13:37
"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям 4-й серии объемом 5 млрд рублей и сократил общее количество купонов этого выпуска, говорится в материалах эмитента.
В частности, 20-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный... читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:35
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) базирующейся на Кипре компании Delance Limited Rolf, холдинговой компании OOO "Рольф", российского импортера и продавца автомобилей, на... читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:26
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в декабре 2018 года вырос до минус 17,5 с минус 24,1 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.
Аналитики ожидали снижение... читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:19
Даже в случае плохого года на рынке акций США, исторически Уолл-стрит с надеждой смотрит на декабрь в ожидании "ралли Санта-Клауса", и эти ожидания оправданы, пишет The Financial Times.
С 1950 года на декабрь никогда не приходилось самое сильное месячное падение индекса... читать дальше
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