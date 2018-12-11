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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,2416 руб.
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В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%
В ноябре цены в РФ выросли на 0,5% после инфляции 0,4% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. Годовой рост цен ускорился до 3,8%
 
Крупные банки растут быстрее рынка
Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки (СЗБ). За три года объем их средств вырос на 10,7 трлн рублей тогда, как у всей российской банковской системы — на 10,4 трлн рублей. Об этом говорится...
 
Планы по демографии и росту благосостояния поправили
Минтруд направил в правительство проекты планов достижения национальных целей в сфере демографии и повышения благосостояния населения, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на документы. Вторая версия документов, описывающих новую социальную политику до...
 
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11 декабря 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,2416 руб.

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11 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 66,2416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,11 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
11 декабря 2018 года 14:30
В США главным по ипотеке могут назначить критика Fannie Mae и Freddie Mac
В США Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) может возглавить советник вице-президента по экономике Марк Калабрия, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

FHFA - главный регулятор ипотечного рынка США и двух ипотечных...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:25
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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник. Инвесторы реагировали на корпоративные новости и следили за ходом переговоров США и Китая по торговым вопросам.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:22
Турагентства отказываются оплачивать туры "Жемчужной реки"
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11 декабря 2018 года 14:14
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Принятый недавно на ближайшие три года профицитный бюджет нацелен на прорыв в экономике страны, но темпы ее роста должны быть выше, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Да, темпы роста не те, которые обеспечили бы нам прорывное развитие", - сказал В.Володин в...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:10
ЦБ РФ разместил купонные облигации 16-го выпуска на 215,5 млрд рублей
ЦБ РФ во вторник разместил 16-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-16-22BR1-8) в объеме 215,5 млрд рублей, сообщается на сайте биржи.

Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 500 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 215,5 млрд...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:07
ЦБ РФ разместил купонные облигации 15-го выпуска на 165,6 млрд рублей
ЦБ РФ во вторник разместил 15-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-15-22BR1-8) в объеме 165,6 млрд рублей, сообщается на сайте биржи.

Банкам были предложены бумаги Банка России объемом 215 млрд 318 млн рублей. Спрос по номиналу составил 165,6 млрд...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:07
Европейские рынки акций торгуются на позитиве
Рынки акций стран Западной Европы открылись в зеленой зоне. Инвесторы оценивают статданные и новости о переговорах между США и Китаем.

Как сообщалось, в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 14:00
"Полюс" и Polymetal улучшили позиции в рейтинге мировых золотодобытчиков
Компании "Полюс" и Polymetal по итогам 9 месяцев 2018 года улучшили позиции в рейтинге мировых золотодобытчиков.

"Крупнейшие российские золотодобывающие компании значительно улучшили свои показатели в табели о рангах среди ведущих мировых компаний. Так, компании ПАО...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:51
Mercedes отзовет 1,6 тыс. автомобилей в Китае из-за ошибки в программном обеспечении
Германский автопроизводитель Mercedes-Benz отзовет с китайского рынка 1621 автомобиль из-за ошибки в программном обеспечении, отвечающем за работу люка на крыше, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Эта кампания затрагивает 1501 автомобиль...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:43
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 декабря в размере 66,5022 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 66,5022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,06 коп.

Это автоматическое сообщение.
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11 декабря 2018 года 13:43
В 2018 г. специалисты зафиксировали свыше 4 млрд компьютерных атак на критическую инфраструктуру РФ
Более четырех миллиардов компьютерных атак на российскую критическую инфраструктуру было выявлено в текущем году средствами Государственной системы обнаружения предупреждений и ликвидации компьютерных атак (ГосСОПКА), заявил замдиректора Национального координационного центра по...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:43
ЦБ РФ установил курс евро с 12 декабря в размере 75,6197 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 декабря, составляет 75,6197 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,78 коп.

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11 декабря 2018 года 13:37
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"Открытие холдинг" перенес на год оферту по облигациям 4-й серии объемом 5 млрд рублей и сократил общее количество купонов этого выпуска, говорится в материалах эмитента.

В частности, 20-й купонный период делится на два расчетных периода. При этом второй расчетный...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:35
Moody's присвоило компании "Рольф" рейтинг "B1" с "позитивным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг (CFR) и рейтинг вероятности дефолта (PDR) базирующейся на Кипре компании Delance Limited Rolf, холдинговой компании OOO "Рольф", российского импортера и продавца автомобилей, на...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:26
Доверие инвесторов к экономике ФРГ в декабре выросло вопреки прогнозам - ZEW
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в декабре 2018 года вырос до минус 17,5 с минус 24,1 пункта в ноябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW.

Аналитики ожидали снижение...    читать дальше
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11 декабря 2018 года 13:19
Для американского фондового рынка хорошим месяцем исторически является декабрь - эксперты
Даже в случае плохого года на рынке акций США, исторически Уолл-стрит с надеждой смотрит на декабрь в ожидании "ралли Санта-Клауса", и эти ожидания оправданы, пишет The Financial Times.

С 1950 года на декабрь никогда не приходилось самое сильное месячное падение индекса...    читать дальше
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