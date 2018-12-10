Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5957 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5957 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5721 руб., максимальный - 9,624 руб. Было заключено 113 сделок. Объем торгов составил 391,38 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6061 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.