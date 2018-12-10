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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,2982 руб.
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10 декабря 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,2982 руб.

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10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,2982 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,1325 руб., максимальный - 66,56 руб. Было заключено 11776 сделок. Объем торгов составил 52969,5 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,5 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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