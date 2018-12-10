Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 декабря

10 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2655,33 (-15,25) руб./грамм; на серебро - 30,85 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1676,09 (-21,53) руб./грамм; на палладий - 2598,25 (-7,35) руб./грамм.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,45 пункта (1,417%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2396,84 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 40699,001 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 313,828 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 973 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5957 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5721 руб., максимальный - 9,624... Минимальный курс юаня составил 9,5721 руб., максимальный - 9,624... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3592 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1568 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,721 руб. Минимальный курс евро составил 75,5325 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,5325 руб.,... читать дальше

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В марте страны ОПЕК+ соберутся в Саудовской Аравии для подписания декларации о сотрудничестве, передает Bloomberg со ссылкой на министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи. 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в 1-м полугодии 2019 года на 1,2... 7 декабря в Вене страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в 1-м полугодии 2019 года на 1,2... читать дальше

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Голосование в Палате общин Великобритании, планировавшееся на 11 декабря, отложено, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник в парламенте. "Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Т.Мэй, не назвав предполагаемую... "Мы отложим голосование, запланированное на завтра", - сказала Т.Мэй, не назвав предполагаемую... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе и завершил понедельник существенным снижением. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали минорный настрой. Европейские фондовые индексы весь день демонстрировали минорный настрой. Фондовые индексы АТР по итогам торгов резко снизились вслед за падением на Уолл-стрит в... Фондовые индексы АТР по итогам торгов резко снизились вслед за падением на Уолл-стрит в... читать дальше

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ПАО "Инград" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей в размере 10% годовых, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды принимал Московский кредитный банк 10 декабря. Заявки на бонды принимал Московский кредитный банк 10 декабря. Техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет 11... Техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет 11... читать дальше

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Президент России Владимир Путин согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Информацию о том, что В.Путин одобрил соответствующее предложение О.Кожемяко,... Информацию о том, что В.Путин одобрил соответствующее предложение О.Кожемяко,...

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Правительство России запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. "Ну и завершая тему здоровья, еще один документ, который я подписал. Он касается всякого рода... "Ну и завершая тему здоровья, еще один документ, который я подписал. Он касается всякого рода... читать дальше

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Китайский суд предписал Apple Inc. прекратить продажу в стране ряда моделей iPhone, посчитав, что американская компания нарушила два патента Qualcomm Inc. Как говорится в сообщении Qualcomm, суд в городе Фучжоу постановил, что Apple нарушила два ключевых патента... Как говорится в сообщении Qualcomm, суд в городе Фучжоу постановил, что Apple нарушила два ключевых патента... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:27 мск понизился на 163,78 пункта (0,67%) и составил 24225,17 пункта. Nasdaq Composite прибавил на то же время 3 пункта (0,04%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:27 мск понизился на 163,78 пункта (0,67%) и составил 24225,17 пункта. Nasdaq Composite прибавил на то же время 3 пункта (0,04%) и составил... читать дальше

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Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязывает регионы заключать с Минфином соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности в случае, если их просроченные долги превышают 10% доходов. Документ был... Документ был... читать дальше

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Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают, что решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки не только способно устранить существующий избыток предложения, но и создает некоторые риски дефицита на рынке нефти в 2019 году, если цены останутся на спотовом... читать дальше

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Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в РФ 3,148 тыс. автомобилей Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в... Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в... читать дальше

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