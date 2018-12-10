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10 декабря 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6699 руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3655 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6699 руб. Минимальный курс евро составил 75,5175 руб., максимальный - 75,84 руб. Было заключено 4596 сделок. Объем торгов составил 26596,69 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,76 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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