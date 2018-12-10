.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
В ноябре инфляция ускорилась до 0,5%
В ноябре цены в РФ выросли на 0,5% после инфляции 0,4% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. Годовой рост цен ускорился до 3,8%
 
К концу 2019 года создадут госресурс о вредных отходах
К концу 2019 года планируется создать карту всех отходов I и II классов опасности. Речь в том числе идет о ртутных термометрах, батарейках, красках, моющих средствах, промышленных кислотах и щелочах. Это следует из федерального проекта...
 
В правительство внесена стратегия пространственного развития до 2025 года
Минэкономразвития внесло в правительство стратегию пространственного развития до 2025 г., пишут "Ведомости". Стратегия, с помощью которой власти рассчитывают координировать федеральную и региональную экономическую политику, разделяет территории на...
 
Самую большую пенсию платят на Чукотке
Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке, там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные, предоставленные в Пенсионном фонде (ПФР). Несколько меньше, чем на Чукотке,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

10 декабря 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
10 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Баланс счета текущих операций Германии Октябрь 2018
10:00 Внешнеторговый баланс Германии Октябрь 2018
12:00 Промышленное производство в Италии Октябрь 2018
16:15 Новостройки в Канаде Ноябрь 2018
16:30 Разрешения на строительство в Канаде Октябрь 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
10 декабря 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 10 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65,78/66,76 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,78/66,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 21 коп., средний...
.
10 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,96/76,57 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,96/76,57 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
10 декабря 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 65,41/67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,41/67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
10 декабря 2018 года 13:02
S&P присвоило ММК рейтинги уровня "BBB-/A-3" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) долгосрочные и краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-/A-3".

Прогноз дальнейшего изменения рейтингов -...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:53
Промпроизводство в Италии в октябре выросло на 0,1%, ожидалось снижение
В октябре 2018 года объем промышленного производства в Италии подрос на 0,1% по сравнению с сентябрем, когда снижение показателя составляло 0,1%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat.

Аналитики ожидали падение промпроизводства на...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:44
Перед Макроном стоит задача объединить расколотое глобализацией французское общество - министр экономики и финансов
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил радиостанции RTL, что перед президентом Эмманюэлем Макроном стоит задача объединить французское общество, которое столкнулось с противоречивыми эффектами глобализации.

"Наша страна глубоко разделена - между теми,...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:32
Банк Франции снизил прогноз роста ВВП за квартал до 0,2% из-за протестов
Волна протестных акций, прокатившаяся по Франции привела к тому, что ЦБ страны ухудшил оценку темпов роста экономики в четвертом квартале.

Теперь ЦБ ожидает повышения ВВП в октябре-декабре на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев против предполагавшихся месяцем...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:25
ООО "Солид-Лизинг" 17 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей
ООО "Солид-Лизинг" планирует 17 декабря начать размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК 13 декабря до 16:00 МСК 14 декабря. Организатор - ИФК "Солид".

Ставка 1-4-го купонов...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:23
Профицит торгового баланса Германии в октябре остался на уровне 18,3 млрд евро
Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в октябре 2018 г. не изменилось и осталось на уровне 18,3 млрд евро, как и в сентябре, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к октябрю прошлого года профицит сократился на...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 12:10
ЦБ выпускает в обращение памятную монету номиналом 25 рублей
Банк России 10 декабря 2018 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла, говорится в сообщении центробанка.

Монета номиналом 25 рублей посвящена "25-летию принятия Конституции Российской Федерации".

Тираж монеты 1 млн...
.
10 декабря 2018 года 11:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 декабря в размере 66,2416 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 66,2416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,11 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 декабря 2018 года 11:59
ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 75,7075 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 75,7075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,02 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 декабря 2018 года 11:53
Великобритания может в одностороннем порядке отказаться от Brexit - суд ЕС
Сегодня Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС - постановил, что Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Евросоюза (Brexit).

"Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти...
.
10 декабря 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 10 декабря составил 66,2416 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,2416 руб. По...    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 11:45
Доллар подешевел на 68 копеек
Cредневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 68,11 коп. - до 66,2416 руб....    читать дальше
.
10 декабря 2018 года 11:33
Многие экономические модели не указывают на вероятность рецессии в мире в ближайший год - эксперты
Обеспокоенность инвесторов относительно перспектив рецессии в развитых странах мира усиливается, однако многие экономические модели не указывают на вероятность такого развития событий.

Экономисты UBS Securities изучили 120 экономических спадов в 40 государствах за...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.