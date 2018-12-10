ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 76,0777 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 76,0777 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,06 коп.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,78/66,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 21 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,96/76,57 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,41/67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) долгосрочные и краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-/A-3". Прогноз дальнейшего изменения рейтингов -... Прогноз дальнейшего изменения рейтингов -... читать дальше

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В октябре 2018 года объем промышленного производства в Италии подрос на 0,1% по сравнению с сентябрем, когда снижение показателя составляло 0,1%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали падение промпроизводства на... Аналитики ожидали падение промпроизводства на... читать дальше

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил радиостанции RTL, что перед президентом Эмманюэлем Макроном стоит задача объединить французское общество, которое столкнулось с противоречивыми эффектами глобализации. "Наша страна глубоко разделена - между теми,... "Наша страна глубоко разделена - между теми,... читать дальше

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Волна протестных акций, прокатившаяся по Франции привела к тому, что ЦБ страны ухудшил оценку темпов роста экономики в четвертом квартале. Теперь ЦБ ожидает повышения ВВП в октябре-декабре на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев против предполагавшихся месяцем... Теперь ЦБ ожидает повышения ВВП в октябре-декабре на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев против предполагавшихся месяцем... читать дальше

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ООО "Солид-Лизинг" планирует 17 декабря начать размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 110 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК 13 декабря до 16:00 МСК 14 декабря. Организатор - ИФК "Солид". Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК 13 декабря до 16:00 МСК 14 декабря. Организатор - ИФК "Солид". Ставка 1-4-го купонов... Ставка 1-4-го купонов... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ в октябре 2018 г. не изменилось и осталось на уровне 18,3 млрд евро, как и в сентябре, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). По отношению к октябрю прошлого года профицит сократился на... читать дальше

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Банк России 10 декабря 2018 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла, говорится в сообщении центробанка. Монета номиналом 25 рублей посвящена "25-летию принятия Конституции Российской Федерации". Монета номиналом 25 рублей посвящена "25-летию принятия Конституции Российской Федерации". Тираж монеты 1 млн... Тираж монеты 1 млн...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 66,2416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 68,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 75,7075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС - постановил, что Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Евросоюза (Brexit). "Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти... "Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти...

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3288 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,2416 руб. По... читать дальше

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Cредневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 68,11 коп. - до 66,2416 руб.... читать дальше

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Обеспокоенность инвесторов относительно перспектив рецессии в развитых странах мира усиливается, однако многие экономические модели не указывают на вероятность такого развития событий. Экономисты UBS Securities изучили 120 экономических спадов в 40 государствах за... Экономисты UBS Securities изучили 120 экономических спадов в 40 государствах за... читать дальше

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