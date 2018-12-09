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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 декабря в размере 66,9227 руб., курс евро - 76,0777 руб.
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09 декабря 2018 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 декабря в размере 66,9227 руб., курс евро - 76,0777 руб.
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9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 66,9227 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 76,0777 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,06 коп.
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08 декабря 2018 года 17:59
Президент России Владимир Путин призвал членов партии "Единая Россия" не допускать хамства, пренебрежения к людям, что опускает партию "ниже плинтуса". "Ваши представители есть везде - во всех органах власти, во всех сферах деятельности. И в абсолютном большинстве это, конечно,... читать дальше
.08 декабря 2018 года 17:34
Рост грузовых перевозок на железных дорогах РФ по итогам января-ноября составил 2,6% (отправлено 1,298 млрд тонн по сравнению с 1,265 млрд тонн годом ранее), следует из материалов ОАО "Российские железные дороги", с которыми ознакомился "Интерфакс". По итогам 10... читать дальше
.08 декабря 2018 года 16:58
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. полагает, что соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти приведет лишь к временной стабилизации. "Снижение добычи, решение ОПЕК и стран, присоединившихся к нему, - это временное решение для стабилизации цен", - сказал А.Кудрин журналистам.... читать дальше
.08 декабря 2018 года 16:17
Инфляция в РФ в 2018 году превысит официальный прогноз в 3,4%, но уложится в таргет ЦБ в 4% и составит 3,9-4,0%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в кулуарах съезда партии "Единая Россия". "Если посмотреть группы инфляции, очень серьезный фактор -... читать дальше
.08 декабря 2018 года 15:52
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что если не отвлечься от внешнеполитических успехов и не обратить внимания на внутренние проблемы, решение которых и приводит страну к подлинному величию, то Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР. Выступая... читать дальше
.08 декабря 2018 года 15:39
Законопроект, который обязывает российские банки направлять в ЦБ информацию о поставщиках и операторах мобильных платежных приложений, внесен в Госдуму. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы инициативы - группа депутатов во главе с... читать дальше
.08 декабря 2018 года 15:01
Орешкин: прогноз по ценам на нефть в $63 за баррель в 2019 году адекватен в текущих условиях сделки ОПЕК+
Официальный прогноз правительства РФ по ценам на нефть в 2019 году на уровне $63 за баррель адекватен в текущих условиях заключенной сделки ОПЕК+ и не требует пересмотра, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах съезда партии "Единая Россия". "У нас... читать дальше
.08 декабря 2018 года 14:12
За 9 месяцев 2018 года страховой рынок вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем взносов достиг 1 трлн 093,8 млрд рублей, следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России. Рост страхования жизни замедлился до 40,7% (-15,8... читать дальше
.08 декабря 2018 года 13:35
Минсельхоз РФ планирует с 2020 года разделить единую субсидию, которая предоставляется аграриям в рамках господдержки, на две части - компенсирующую и стимулирующую. Компенсирующая часть субсидии будет возмещать часть затрат на производство (на гектар, голову в структуре... читать дальше
.08 декабря 2018 года 12:54
Активность на рынке слияний и поглощений в сегменте сделок объемом свыше $10 млрд снизится в следующем году, полагает глава M&A-отдела JPMorgan Chase Эрнан Кристерна. "Руководители и компании с осторожностью ввязываются в очень крупные сделки, которым может потребоваться очень... читать дальше
.08 декабря 2018 года 12:07
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) банка "Уралсиб" по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "B+". Кроме того, Fitch подтвердило РДЭ банка "Зенит" на уровне "BB". Прогноз рейтингов... читать дальше
.08 декабря 2018 года 11:16
Саудовская Аравия снизит добычу нефти в январе до 10,2 млн баррелей в сутки с декабрьского уровня 10,7 млн б/с, сообщил министр энергетики этой страны Халид аль-Фалих на пресс-конференции. Он напомнил, что в октябре, от которого будет вестись отсчет новой сделки ОПЕК+ по... читать дальше
.08 декабря 2018 года 10:32
Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, -... читать дальше
.08 декабря 2018 года 09:45
Российские нефтяные компании будут сокращать добычу пропорционально, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Мы определим этот способ с нашими компаниями, но уверен, что так же, как и в прошлый раз, это будет пропорциональное снижение, потому что это наиболее... читать дальше
.08 декабря 2018 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 66,9227 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,50 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 76,0777 руб. По сравнению с...
.07 декабря 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,98 пункта (0,787%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2431,29 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
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