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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,5872 руб.
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07 декабря 2018 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,5872 руб.

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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5872 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,985 руб., максимальный - 67,0725 руб. К этому времени было заключено 35699 сделок. Объем торгов составил 210652,38 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,195 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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