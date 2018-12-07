Число бедных в РФ в 3-м квартале снизилось в годовом выражении на 0,2 млн - Росстат

8 декабря. FINMARKET.RU - Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 3-м квартале 2018 году снизилась на 0,2 млн, или на 1%, и составила 19 млн человек по сравнению с 19,2 млн в 3-м квартале прошлого года. Такие предварительные данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По сравнению с предыдущим - 2-м кварталом 2018 года - численность бедных выросла на 0,2 млн человек, или на 1%.

По состоянию на конец 3-го квартала численность малоимущих составляла 12,9% от общей численности населения, в конце 3-го квартала 2017 года - 13,1%, в конце 2-го квартала т.г. уровень бедности составлял 12,8%.

За 9 месяцев т.г. численность бедных снизилась на 0,7 млн и составила 19,6 млн человек. По итогам 9-ти месяцев 2016 года численность малоимущих составляла 13,3% от общей численности населения по сравнению с 13,8% годом ранее.

Величина прожиточного минимума за 3-й квартал 2018 года составила 10451 рублей, в том числе для трудоспособного населения прожиточный минимум составил - 11310 руб., для пенсионеров - 8615 руб., для детей - 10302 руб.

Среднедушевые денежныенаселения в 3-м квартале составили 31,986 тыс. руб., что на 2,7% больше, чем в 3-м квартале 2017 года и на 1,1% меньше чем во 2-м квартале 2018 года.

Минимальный размер оплаты труда в 3-м квартале составил 11,163 тыс. руб.