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07 декабря 2018 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,8001 руб.
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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 814 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,8001 руб. Минимальный курс доллара США составил 66,095 руб., максимальный - 67,0425 руб. Было заключено 14974 сделки. Объем торгов составил 74678,54 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,1825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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