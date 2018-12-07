07 декабря 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 10.12 по 16.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.12.2018
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Октябрь 2018
|10.12.2018
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Октябрь 2018
|10.12.2018
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Октябрь 2018
|10.12.2018
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Ноябрь 2018
|10.12.2018
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Октябрь 2018
|11.12.2018
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Ноябрь 2018
|11.12.2018
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Октябрь 2018
|11.12.2018
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Октябрь 2018
|11.12.2018
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Октябрь 2018
|11.12.2018
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Декабрь 2018
|11.12.2018
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Декабрь 2018
|11.12.2018
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Ноябрь 2018
|12.12.2018
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|III квартал 2018
|12.12.2018
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Октябрь 2018
|12.12.2018
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Ноябрь 2018
|12.12.2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 декабря
|12.12.2018
|22:00
|Бюджет США
|Ноябрь 2018
|13.12.2018
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Ноябрь 2018
|13.12.2018
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2018
|13.12.2018
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2018
|13.12.2018
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Декабрь 2018
|13.12.2018
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Ноябрь 2018
|13.12.2018
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 декабря
|13.12.2018
|16:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Октябрь 2018
|13.12.2018
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 ноября по 01 декабря
|14.12.2018
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Октябрь 2018
|14.12.2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2018
|14.12.2018
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Ноябрь 2018
|14.12.2018
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2018
|14.12.2018
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Октябрь 2018
Это автоматическое сообщение.
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