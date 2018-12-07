Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,0354 руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0354 руб.

Минимальный курс евро составил 75,865 руб., максимальный - 76,2425 руб. Было заключено 3490 сделок. Объем торгов составил 19177,96 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,17 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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