ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 декабря в размере 66,9227 руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 декабря, составляет 66,9227 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,50 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,98 пункта (0,787%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2431,29 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ООО "Транспортная концессионная компания" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А4" объемом 3,752 млрд рублей на уровне 9,7% годовых, говорится в сообщении компании. Продолжительность первых пяти купонных... Продолжительность первых пяти купонных... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41012,830 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 289,464 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6934 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6015 руб., максимальный - 9,7476... Минимальный курс юаня составил 9,6015 руб., максимальный - 9,7476... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3386 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5872 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 131 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8876 руб. Минимальный курс евро составил 75,225 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,225 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску инфраструктурных облигаций ООО "СФО Социальная инфраструктура 1" с залоговым обеспечением итоговый кредитный рейтинг на уровне "A-(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства. "Итоговый кредитный... "Итоговый кредитный... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в небольшом плюсе, завершил пятницу уверенным ростом Европейские фондовые индексы демонстрировали существенный рост с начала торгов. Европейские фондовые индексы демонстрировали существенный рост с начала торгов. Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам торгов. Фондовые индексы АТР в основном выросли по итогам торгов. Котировки фьючерсов на индексы... Котировки фьючерсов на индексы... читать дальше

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Ноябрьский индекс потребительского доверия в США опустился до 98,3 пункта с августовского уровня в 99,6 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Аналитики в среднем ожидали более значительного сокращения - до 98... Аналитики в среднем ожидали более значительного сокращения - до 98... читать дальше

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Россия обсуждает подключение южной Европы к "Турецкому потоку" через Грецию, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, отметив, что это вполне реально. "Я только что намекнул, что мы готовы к реализации... "Я только что намекнул, что мы готовы к реализации... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-44R (разместив 58,18% выпуска на 581,763 млн рублей) и серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-45R (19,32% выпуска на 193,215 млн рублей), говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Башкирии на уровне "ruАА" со "стабильным" прогнозом. Башкирия характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП за 2017 год, по оценке региона, составил 1,4 млрд рублей. Показатели... Башкирия характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП за 2017 год, по оценке региона, составил 1,4 млрд рублей. Показатели... читать дальше

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Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан. Он отметил, что квот по сокращению добычи нет, есть определённое процентное соотношение, которое рассмотрит министерский... Он отметил, что квот по сокращению добычи нет, есть определённое процентное соотношение, которое рассмотрит министерский... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленн, инвесторы оценивают статданные по рынку труда США и новость о соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск повысился на 79,56 пункта (0,32%)... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:52 мск повысился на 79,56 пункта (0,32%)... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило Москоквскому кредитному банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА- со "стабильным" прогнозом и сняло статус "под наблюдением". Как говорится в сообщении агентства, снятие статуса "под наблюдением" обусловлено... Как говорится в сообщении агентства, снятие статуса "под наблюдением" обусловлено... читать дальше

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Россия надеется прийти к общему знаменателю по дальнейшему формату сотрудничества стран ОПЕК и не-ОПЕК, в том числе по механизмам координации действий, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, открывая заседание ОПЕК+. "Считаю, что в текущих условиях нам с вами крайне... "Считаю, что в текущих условиях нам с вами крайне... читать дальше

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