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07 декабря 2018 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7308 руб.

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7 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7308 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,72 руб., максимальный - 9,74 руб. Было заключено 42 сделки. Объем торгов составил 83,22 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7249 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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