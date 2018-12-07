Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2530,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1481,45 млрд руб.

7 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 декабря составили по Российской Федерации 2530,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2167,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2526,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2168,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 декабря составили 1481,45 млрд руб. против 1484,80088 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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