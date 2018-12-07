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Правительство в ближайшее время выпустит постановление об освобождении от регулирования газа, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики РФ Александр Гладков на форму... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 30 ноября составил 10 трлн 119,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 23 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 227,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,06%, или на 108,4... На 23 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 227,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,06%, или на 108,4... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 4,8% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7308 руб. Минимальный курс юаня составил 9,72 руб., максимальный - 9,74... Минимальный курс юаня составил 9,72 руб., максимальный - 9,74... читать дальше

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Объем промышленного производства во Франции в октябре 2018 года вырос на 1,2% по отношению к сентябрю, когда снижение показателя составляло 1,6%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Относительно октября 2017 года промпроизводство... Относительно октября 2017 года промпроизводство... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" завершило размещение облигаций серии КО-П07 объемом 30 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по закрытой подписке 30 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок... Компания разместила по закрытой подписке 30 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка на конец ноября 2018 года вырос на 10,2% по сравнению с началом года и составил 13,209 трлн руб. против 11,991 трлн руб. на 1 января, говорится в сообщении кредитной организации. Кредитный портфель за ноябрь увеличился на 0,7%.... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9823... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" 10 декабря начнет размещение облигаций серии КО-П08 объемом 50 млн рублей, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, НРД 3 декабря зарегистрировал облигации под номером... Как сообщалось, НРД 3 декабря зарегистрировал облигации под номером... читать дальше

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Физические объемы экспорта нефти из России в январе-октябре 2018 года уменьшились лишь на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 213,4 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт природного газа за... Экспорт природного газа за... читать дальше

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Объем промышленного производства в Германии в октябре 2018 года снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Относительно октября 2017 года объем промпроизводства вырос на 1,6%. Относительно октября 2017 года объем промпроизводства вырос на 1,6%. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-ноябре выросла на 21,6% и составила 758,858 млрд руб. по сравнению с 624,188 млрд руб. в январе-ноябре прошлого года, следует из отчетности банка. В том числе в ноябре банк заработал 73,3 млрд руб. чистой прибыли, что на 14% больше, чем... читать дальше

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Сбербанк установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-50R объемом 15 млрд рублей в размере 8,8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Как сообщалось, Сбербанк 6 декабря провел сбор... Как сообщалось, Сбербанк 6 декабря провел сбор... читать дальше

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В 10:05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,9366 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился почти на 7 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился почти на 7 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,9366... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,06 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2418,37 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,9 пункта (0,344%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,9 пункта (0,344%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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