Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,8825 руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1205 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,8825 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,6425 руб., максимальный - 67,22 руб. Было заключено 14792 сделки. Объем торгов составил 77170,15 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,85 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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