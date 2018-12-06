Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,7132 руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7132 руб.

Минимальный курс евро составил 75,49 руб., максимальный - 76,1075 руб. Было заключено 4111 сделок. Объем торгов составил 22052,37 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,82 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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