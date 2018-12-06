ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 66,7377 руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 66,7377 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,65 коп.

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Сбербанк России 28 декабря начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-364d-001Р-43R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска составляет один год. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска составляет один год. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды... Бонды... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 6 декабря подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) на уровне "АA(RU)", прогноз "позитивный", говорится в сообщении АКРА. Также агентство подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций банка... Также агентство подтвердило кредитный рейтинг выпусков облигаций банка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,24 пункта (1,359%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2412,31 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 28376,443 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,168 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1636 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9231 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,861 руб. Минимальный курс евро составил 75,4725 руб.,... Минимальный курс евро составил 75,4725 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 336 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6983 руб. Минимальный курс юаня составил 9,67 руб., максимальный - 9,7399... Минимальный курс юаня составил 9,67 руб., максимальный - 9,7399... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре 2018 года поднялся до 60,7 пункта с 60,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 59... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Белгородской области и выпуска ее облигаций серии 35011 на уровне "A+(RU)" и изменило прогноз на "позитивный", сообщается на сайте агентства. Изменение прогноза по кредитному рейтингу... Изменение прогноза по кредитному рейтингу... читать дальше

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Сбербанк России 7 декабря откроет книгу заявок на структурные облигации серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-41R объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Сбор заявок на бонды продлится до 20 декабря. Сбор заявок на бонды продлится до 20 декабря. Техническое размещение 2-летнего выпуска запланировано... Техническое размещение 2-летнего выпуска запланировано... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7323 тыс. баррелей - до 443,162 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1699 тыс. баррелей и составили 226,25 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1699 тыс. баррелей и составили 226,25 млн баррелей,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с нефтью и мировыми фондовыми рынками В четверг снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусовала Европа. Резким снижением открылась и фондовая Америка на фоне новостей об аресте главного... В четверг снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусовала Европа. Резким снижением открылась и фондовая Америка на фоне новостей об аресте главного... читать дальше

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Заседание ОПЕК в Вене завершилось в четверг без договоренностей об объемах сокращения нефтедобычи, сообщает Reuters со ссылкой на представителя одной из стран картеля. По его словам, обсуждение продолжится в пятницу вместе со странами, не входящими в ОПЕК. Глава... Глава... читать дальше

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Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и министр народной власти по экологическому горному развитию Венесуэлы Виктор Уго Кано Пачеко подписали меморандум о сотрудничестве в геологии и недропользовании, сообщает пресс-служба Минприроды РФ. Стороны договорились развивать... Стороны договорились развивать... читать дальше

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ПАО "Инград" 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Согласно сообщению, техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет также 11 декабря. Согласно сообщению, техническое размещение 10-летнего выпуска пройдет также 11 декабря. Заявки на бонды... Заявки на бонды... читать дальше

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Немецкий автоконцерн Opel делает ставку на электромобили. "Мы избавимся от выбросов углекислого газа", - заявил глава концерна Михаэль Лошеллер на встрече с журналистами, передает "Немецкая волна" со ссылкой на информагентство dpa. В частности, в 2019 году планируется выпустить... читать дальше

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