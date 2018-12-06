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06 декабря 2018 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6821 руб.

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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6821 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,671 руб., максимальный - 9,691 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 66,33 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,6904 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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