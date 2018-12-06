Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2526,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1484,8 млрд руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 декабря составили по Российской Федерации 2526,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2168,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1648,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1332,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 декабря составили 1484,8 млрд руб. против 2189,78461 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.