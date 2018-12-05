Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,6713 руб.

5 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 325 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6713 руб.

Минимальный курс евро составил 75,59 руб., максимальный - 75,8 руб. Было заключено 3555 сделок. Объем торгов составил 18039,58 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,7625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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